Правительство Афганистана осудило "весеннее наступление" талибов

13 апреля 2019 12:51 (UTC+04:00)

Правительство Афганистана осудило объявление движением "Талибан" "весеннего наступления", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, в пятницу талибы объявили о начале "весеннего наступления", назвав целью военных действий "искоренение оккупации" и "очищение" Афганистана от "вторжения и коррупции".

"Афганское правительство готово защищать каждый уголок страны, однако оно вновь призывает руководство "Талибана" прекратить незаконную и навязанную войну и принять безусловное приглашение афганского правительства и народа провести мирные переговоры", - говорится в заявлении президентского дворца.

США за последние месяцы провели несколько раундов переговоров с движением "Талибан", по итогам которых стороны пришли к предварительным договоренностям о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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