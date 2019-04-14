Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

14 апреля 2019 14:16 (UTC+04:00)

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл накануне с двухдневным визитом в Дамаск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье газета Al-Watan, в Дамаске Педерсен намерен встретиться с рядом официальных лиц Сирии в рамках своей миссии по поиску политического решения для урегулирования сирийского кризиса.

Согласно дипломатическим источникам издания, запланирована встреча Педерсена с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Как указали источники, спецпосланник прибыл в Дамаск после полудня в субботу из Бейрута.

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