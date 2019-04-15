Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии

Переходный военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Абдельмутталиба Ахмада Бабакера начальником объединенного штаба армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно документу, "генерал-полковник... Хашем Абдельмутталиб Ахмад Бабакер (назначен - ред.) главой объединенного штаба (армии - ред.)", - говорится в заявлении.

В Судане 11 апреля произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. 12 апреля переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения.

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