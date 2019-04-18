Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения

Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета. Убедиться в их существовании ученые смогли после двух десятилетий наблюдения за космическим пространством, которое велось в обсерватории Ла-Силья в Чили на телескопе EULER, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На сегодняшний день науке известно уже более 4 тыс. экзопланет, и большинство из них - это массивные космические тела, расположенные близко к своим светилам, сообщается на сайтеЖеневского университета. При современном развитии технологий именно их легче всего обнаружить. Астрономов, однако, более интересуют планеты, расположенные вдали от звезд и имеющие длительные периоды обращения. Они изучены мало.

Телескоп EULER предназначен в первую очередь для изучения экзопланет. Он может определять скорость их обращения вокруг звезд с точностью до нескольких метров в секунду, и ему под силу засечь планету, имеющую массу Нептуна. "С 1998 года была запущена и скрупулезно выполнялась программа наблюдений (на телескопе EULER), которую осуществляли ученые Женевского университета. На протяжении 20 лет они, сменяя друг друга, по две недели работали в Ла-Силья", - приводятся на сайте слова одного из участников исследования Эмилии Рикман.

Помимо открытия пяти новых экзопланет астрономы уточнили орбиты четырех известных ранее. Пять новых экзопланет имеют периоды обращения вокруг звезд от 15,6 до 40,4 лет и массу, которая от трех до 27 раз больше массы Юпитера. Таким образом, благодаря этому открытию, число известных науке экзопланет с периодом обращения больше 15 лет выросло до 26-ти.

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