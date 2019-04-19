Власти Малайзии хотят ввести выездной налог для туристов

19 апреля 2019 11:37 (UTC+04:00)

Министерство туризма, искусств и культуры Малайзии внесло в парламент законопроект о налоге на выезд с иностранных туристов, которые покидают страну на регулярном авиарейсе или круизном судне, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

С каждого иностранца при выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) удержат 20 ринггитов (8.40 манат), на других международных направлениях – 40 ринггитов (16.80 манат).

Примечательно, что на уступки массовому туризму все-таки пошли: налог не будет касаться чартерных рейсов. В основном, такой перевозкой пользуются китайские туристы. Чартеров из России в Малайзию нет.
Как считают местные власти, новый сбор вряд ли негативно скажется на индустрии туризма. Планируется, что налог на выезд вступит в действие уже с 1 июля 2019 года.

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