МИД Китая: встреча Путина и Ким Чен Ына будет способствовать денуклеаризации КНДР

19 апреля 2019 11:41 (UTC+04:00)

Ожидаемая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет способствовать решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова и поддержанию мира в регионе. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентсво ТАСС

"Россия и КНДР - добрые соседи Китая, и мы с радостью наблюдаем за активизацией взаимодействия между этими странами на высшем уровне, - отметил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос южнокорейского журналиста.

Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе".

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