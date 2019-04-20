Доступ к некоторым ценностям Нотр-Дама до сих пор затруднен после пожара

20 апреля 2019 11:43 (UTC+04:00)

Несколько картин и других ценностей все еще находятся в соборе Нотр-Дам, доступ специалистов по реставрации к ним затруднен из-за последствий пожара в храме. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Специалисты думают, как к ним [артефактам] пробраться", - приводит радиостанция слова куратора проектов по сохранению исторических ценностей Жюдит Каган, которая также пояснила, что большинство произведений искусства к настоящему моменту перевезены в хранилища, в том числе музея Лувр.

Ранее французские власти планировали вывезти все ценности из собора до конца пятницы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь полностью уничтожил шпиль собора и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены, общественные организации, общества защиты исторических памятников немедленно начали сбор средств на восстановление собора. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

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