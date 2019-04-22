Военный совет Судана сообщил о незаконных проверках на дорогах

Переходный военный совет Судана призвал в понедельник граждан страны сообщать о различных инцидентах, в том числе связанных с незаконными проверками на дорогах и группами молодежи, притворяющейся полицейскими, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Комитет безопасности ПВС призывает граждан помочь властям, сообщая немедленно о любых негативных явлениях, отражающихся на жизни и безопасности граждан", - говорится в полученном РИА Новости коммюнике Совета.

ПВС обратил внимание на наличие "ряда сторон, занимающихся негативной и неприемлемой деятельностью".

Как поясняет совет, неустановленные личности перекрывают дороги, проводят досмотр автотранспорта и граждан, устраивают баррикады, используют автомобили с поддельными номерами или без номеров.

"Некоторые молодые люди выполняют роль полицейских и служб безопасности, явно нарушая законы", - говорится в сообщении. Также сообщается о наличии наркоторговцев в суданских городах. Совет сообщил, что перекрытые дороги "немедленно открываются".

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму, как и некоторые члены его семьи и высокопоставленные чиновники.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который намерен в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Представители объединения оппозиционных движений в Судане "Силы за свободу и перемены" заявили в воскресенье, что приостанавливают переговоры с правящим Переходным военным советом и продолжат акцию протеста в Хартуме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.