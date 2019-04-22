Королева Великобритании соболезнует родным погибших в терактах на Шри-Ланке

22 апреля 2019 15:57 (UTC+04:00)

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке, унесшими жизни 290 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Принц Филип и я с глубокой скорбью узнали о нападениях на Шри-Ланке, мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении королевы, адресованном президенту Шри-Ланки.

Елизавета II также поблагодарила за работу "медицинские и экстренные службы", которые "оказывают помощь пострадавшим".

Ранее СМИ сообщили, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли восемь граждан Великобритании.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены террористами-смертниками.

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