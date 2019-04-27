СМИ рассказали о работах по обеспечению безопасности Нотр-Дама

27 апреля 2019 08:12 (UTC+04:00)

Примерно четыре месяца понадобится, чтобы обеспечить безопасность собора Парижской Богоматери до предварительной оценки, которую необходимо провести до начала реставрационных работ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя организации, занимающейся этим вопросом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам одного из президентов группы предприятий по реставрации исторических памятников Фредерика Летоффе, обеспечение безопасности и сохранности собора потребует приблизительно четыре месяца. Организация объединяет около 200 предприятий, среди которых компании, занимавшиеся реконструкцией шпиля, откуда начался пожар.

"Все еще находимся на фазе обеспечения безопасности и сохранения имущества", - заявил Летоффе, добавив, что над этой задачей работает 80 человек.

Прежде всего, обеспечение безопасности включало установку защиты собора от дождя, которая завершилась на этой неделе. Следующим шагом будет установка системы балок в верхней и нижней части свода, чтобы избежать обрушения.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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