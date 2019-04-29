Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта

29 апреля 2019 10:56 (UTC+04:00)

Полиция Франции задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения на представителей сил правопорядка, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки.

Сообщается, что задержанные планировали осуществить задуманный теракт в ближайшем будущем.
В числе задержанных фигурирует подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно. В рамках испытательного срока он посещал специальное учебное заведение.

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