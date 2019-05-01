Абэ от имени народа пожелал новому императору мира и процветания

1 мая 2019 09:43 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ от имени народа пожелал новому императору мира и процветания в ходе первой аудиенции императора Нарухито, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Как представитель народа я выражаю свою радость в связи с тем, что новый император унаследовал престол. Его Величество выразили намерение служить символом Государства Японии и японского народа согласно конституции и во благо народа и процветания страны, а также во имя мира во всем мире.

Мы исполнены решимости создать эпоху, в которой, несмотря на меняющуюся международную обстановку, Япония будет жить в мире, она будет преисполнена надежд и гордости, у нее будет блестящее будущее, эпоху, в которой люди будут соединять свои сердца в красоте и которая будет взращена культурой. Мы возносим молитвы о спокойном и мирном правлении Рэйва и процветании Императорского дома", - сказал премьер.

Ранее в своем первом обращении к нации император пообещал заботиться о благе народа, служа его символом согласно конституции страны. На церемонии первой аудиенции в зале "Сэйдэн Мацу-нома" в императорском дворце монарха присутствовали премьер-министр Синдзо Абэ, главы трех ветвей власти, министры и представители местных администраций, всего 266 человек.

Вместе с императором в зале присутствовали все совершеннолетние члены императорской семьи, включая императрицу Масако и ставшего первым в очереди на Хризантемовый трон принца Акисино – младшего брата императора.

В 2016 году ныне Его Величество почетный император Японии Акихито, отец нового императора, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого желания.

30 апреля состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".

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