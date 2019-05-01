Французская полиция проводит первые задержания перед началом первомайских демонстраций

Сотрудники французской полиции задерживают людей, у которых обнаруживают запрещенные предметы в ходе обысков на подъездах к Парижу, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, только на дорожном пункте досмотра в районе метро "Порт-д'Орлеан" на юге столицы, к 08:00 часам полицейские задержали 11 человек. В их автомобилях обнаружили противогазы и пригодные для использования в качестве оружия предметы. У одного мужчины нашли спрятанную в кресле дымовую шашку. Позже телеканал сообщил о задержании трех испанцев, у которых обнаружили молотки, ножи, а также три баллончика с газом и две канистры бензина.

Столь тщательный контроль на въезде в город, а также на железнодорожных вокзалах и на некоторых станциях метро проводится в связи с опасениями властей по поводу возможных беспорядков, в которые могут вылиться первомайские демонстрации в Париже. Многие отели и торговые точки, а также отделения банков наглухо закрыли сегодня свои витрины в надежде сберечь их от вандалов. Кордоны установлены вокруг правительственных зданий и отделений полиции. В то же время столичные спасатели в своем Twitter призвали парижан не создавать помех для машин пожарных и скорой помощи.

"Мы опасаемся не участников протестов профсоюзов, а "желтых жилетов" и "черного блока" радикальных участников манифестаций, сторонников насильственных методов", - заявил газете Le Parisien представитель ресторана La Rotonde, в котором пару лет назад отмечал свою победу в первом туре президентских выборов нынешний лидер Франции Эмманюэль Макрон. Как отмечает издание, префектура потребовала от ресторанов не только закрыть витрины и террасы, но и убрать с улиц стулья, столы и все предметы, которые могут послужить материалом для строительства "баррикад".

Как сообщил во вторник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, 7,4 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок в ходе первомайских демонстраций в Париже. Он отметил, что особую озабоченность вызывает ситуация в Париже, и подтвердил информацию о возможном участии в манифестациях большого количества экстремистов, в том числе из других стран. В общей сложности власти ожидают участия от 1 тыс. до 2 тыс. радикално настроенных людей на манифестациях 1 мая во французской столице. Кроме того, согласно информации из социальных сетей, множество групп манифестантов движения "желтые жилеты" готовы принять участие в демонстрациях совместно с представителями профсоюзов.

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