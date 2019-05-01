На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море произошел пожар

1 мая 2019 17:40 (UTC+04:00)

Пожар возник в среду на нефтедобывающей платформе Snorre B в Северном море, оператором которой является норвежская компания Equinor, добыча нефти на ней в момент инцидента не велась, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"На платформе Equinor в Северном море возни огонь и пошел дым, - сообщил агентству представитель координационного центра спасательных служб южной Норвегии. - Добыча прекращена. Представляется, что ситуацию удается взять под контроль".

Представитель компании Equinor сообщил, что в момент возникновения пожара добыча нефти на платформе Snorre B не велась, производство было остановлено в марте для проведения ремонтных работ.

На платформе находится 121 человек, однако планов эвакуировать их в настоящий момент нет, сообщил представитель компании Equinor.

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