"Реал" пожелал скорейшего выздоровления Касильясу

1 мая 2019 21:50 (UTC+04:00)

Икер Касильяс за время своей игры в "Реале" научил футболистов мадридского клуба преодолевать самые невероятные вызовы, клуб желает ему скорейшего выздоровления и выражает полную поддержку, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте испанского клуба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт миокарда на утренней тренировке португальской команды в среду. 37-летний голкипер был немедленно госпитализирован и прооперирован в одной из больниц Порту, и, как отмечает пресс-служба португальского клуба, его здоровью в данный момент ничего не угрожает, состояние футболиста стабильное.

"Реал" хочет выразить свою поддержку нашему дорогому капитану Икеру Касильясу. На протяжении всей своей профессиональной карьеры он научил нас преодолевать самые невероятные вызовы, принося славу нашему клубу", - говорится в заявлении "сливочных".

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