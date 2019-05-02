"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

2 мая 2019 01:03 (UTC+04:00)

Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 выиграли у английского "Ливерпуля" в первом матче стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

На 26-й минуте встречи, прошедшей в Испании, Луис Суарес открыл счет, на 75-й Лионель Месси удвоил результат, а на 82-й он же довел счет до крупного.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) – "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).

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