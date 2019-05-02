Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе Командорских островов

2 мая 2019 08:25 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали в четверг землетрясение магнитудой 5,0 в районе Командорских островов в Тихом океане, сообщил главк МЧС по Камчатскому краю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, днем 2 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмическое событие. Эпицентр землетрясений находился в 95 км юго-западнее села Никольское Алеутского муниципального района (Командорские острова). Магнитуда составила от 5,0. Очаг залегал на глубине 10 км", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорах села Никольское, не ощутили подземных толчков. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

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