Визит президента Грузии в США не состоится

Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США, который был запланирован на осень, не состоится, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным телеканала, визит готовился еще с марта, над ним работал МИД Грузии, однако по непонятным причинам он не состоится. Тот факт, что визит действительно готовился, подтвердил и бывший глава администрации президента Лаша Жвания, который в среду ушел с занимаемой должности.

"В марте мы вели переговоры о том, чтобы к осени - к концу сентября, началу октября запланировать визит", - сказал Жвания журналистам. Официальных разъяснений по поводу визита в США ни МИД, ни администрация президента пока не делали.

В среду Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны. Это заявление Зурабишвили было воспринято крайне негативно грузинскими оппозиционными кругами, которые стали угрожать ей импичментом.

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