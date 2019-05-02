В Ливии собралась первая сессия парламента

Заседание палаты представителей Ливии (однопалатного парламента) началось в Триполи, это первая сессия, которая проходит в столице, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Заседание проходит под председательством депутата Садека Кхейли, старейшего члена парламента. Заседание проходит в неполном составе.

Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что число прибывших к настоящему моменту на заседание в Триполи составляет 30 человек. Четыре депутата представляют районы, в которых сейчас проходят бои - к югу и юго-востоку от столицы. Также один депутат представляет город Гарьян к югу от Триполи, еще один человек представляет Бенгази.

"Большинство депутатов из районов Триполи, Мисрата, Эз-Завия и основных городов западного региона", - заявил источник.

"Цель проведения этого заседания - проявить солидарность с жителями столицы, которые ежедневно подвергаются неизбирательным ракетным обстрелам, и подтвердить всему миру, что палата представителей не участвует в этой войне и не давала разрешения командующему армией выдвигаться (в сторону Триполи) и нападать на столицу.

Это наше послание, чтобы показать, что палата представителей не поддерживала нападение", - заявил РИА Новости депутат от района Триполи и докладчик заседания Мусааб аль-Абед.

По его словам, ожидалось присутствие 45 парламентариев с востока, запада и юга страны. Он также сообщил, что на прошлом заседании в Бенгази число депутатов не превышало 30 человек.

"Есть депутаты с востока (Ливии), мы общаемся с членами (парламента), которые не смогли приехать ввиду тяжелых условий, в которых находится столица, но мы все время общаемся с ними и ожидаем, что они приедут в предстоящие дни", - заявил аль-Абед.

"Кворум для нас составляет 92 человека, и мы пытаемся по мере возможностей, достичь этого числа", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что присутствующие на собрании депутаты будут стремиться достичь решений для прекращения войны и "возвращения сил туда, откуда они пришли".

"Это заседание подтверждает историческую позицию, которая заключается в том что палата представителей всегда выступает за мирные решения и диалог, поддерживает встречу в Гадамесе и не видит пользы ни в каких военных решениях", - заявил депутат.

Депутат от города Таджура Бильхейр аш-Шуаб сообщил РИА Новости, что, по его оценкам, на заседание должны были приехать 50 депутатов. Он также заявил, что на собрания парламента в Бенгази прибывали только 27 депутатов.

"Главные решения, которые ожидается (принять) сегодня, это выступить против войны, призвать силы (маршала Халифы Хафтара) выйти (из района Триполи), побудить Сарраджа в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами назначить главнокомандующего армией согласно Схиратскому соглашению", - заявил аш-Шуаб.



Ранее источник в парламенте сообщил РИА Новости, что депутаты ливийского парламента проведут первое собрание районе Кусур Аль-Дайафа в столице Триполи. Собрание носит название "Исправление пути". Оно будет проводиться в максимальной секретности. Из соображений безопасности имена участников и детали мероприятия не разглашаются. Силы полиции, принадлежащие правительству нацсогласия, перекрыли дороги, ведущие к зданию, где предполагается собрание.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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