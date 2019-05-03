Около Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

3 мая 2019 12:26 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Соломоновых Островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 145 км к северо-востоку от города Буала. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.

Этот отдаленный район мирового океана входит в так называемое тихоокеанское Огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова, Филиппины и Индонезию на юг до Новой Зеландии.

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