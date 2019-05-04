Космический корабль Dragon выведен на орбиту

4 мая 2019 13:11 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту корабль Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Dragon уже на пути к Международной космической станции. Стыковка запланирована на утро понедельника", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), стыковка должна произойти в понедельник, 6 мая, в 5:30 утра по времени Восточного побережья США.

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС. Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 02:48 по времени Восточного побережья США, Первоначально запуск планировался на утро пятницы, однако был отменен из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя").

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