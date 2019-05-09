Великобритания, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана

Европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция - осудила новые санкции США против Ирана. При этом страны также отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД", - говорится в документе.

"Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия, - отмечается в заявлении. - В этом контексте мы напоминаем о решающей роли МАГАТЭ в мониторинге и контроле за выполнением Ираном его обязательств, связанных с ядерной программой".

"Мы с большой озабоченностью приняли к сведению заявления Ирана по его обязательствам в рамках СВПД. Мы остаемся полностью привержены сохранению и полному претворению в жизнь этого документа, который является ключевым достижением глобальной архитектуры нераспространения, что соответствует интересам безопасности всех [стран]. Мы твердо призываем Иран продолжать выполнять свои обязательства по СВПД в полной мере, как он это делал до настоящего момента, и воздерживаться от любых новых шагов по эскалации ситуации", - говорится в документе.

"Мы напоминаем о нашем твердом намерении придерживаться наших обязательств по этому соглашению в отношении отмены санкций на благо иранского народа. Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД", - говорится в документе.

Приостановка исполнения части обязательств

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе касающихся банковской сферы и торговли нефтью.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Сделка предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана (до уровня не более 3,67%).

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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