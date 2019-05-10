Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю долгую историю бюро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее Коми дал интервью телеканалу CNN, в котором обвинил действующего главу страны в препятствии правосудию, подверг критике генпрокурора страны Уильяма Барра и его заместителя Рода Розенштейна, как ставленников президента. Экс-директор ФБР также допустил, что у России есть способы давления на Трампа.

"Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там", - написал президент в своем Twitter.

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