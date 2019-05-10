Ливийская береговая охрана спасла более 200 нелегальных мигрантов

10 мая 2019 14:06 (UTC+04:00)

Береговая охрана Ливии спасла 213 нелегальных мигрантов в Средиземном море, следует в заявлении представителя ливийского ВМФ (подконтрольного правительству национального единства в Триполи) Айюба Касема, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно заявлению, поступившему в распоряжение РИА Новости, береговая охрана в среду провела две спасательных операции у берегов ливийского города Злитен. "Незамедлительно состоялась операция спасения всех нелегальных мигрантов, которые находились на борту резиновой лодки, их число составило 107 нелегальных мигрантов, среди них 88 мужчин, 12 женщин и семь детей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что во время второй операции было спасено 106 мужчин.
Как сообщается в заявлении, нелегальные мигранты являются выходцами из Камеруна, Сенегала, Ганы, Мали и Бангладеш. После оказания гуманитарной и медицинской помощи они были переданы службе по борьбе с нелегальной миграцией.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.

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