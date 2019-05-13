Могерини подтвердила, что Помпео прибывает в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель в понедельник для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет в Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдем время для встречи с ним. Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение ядерной сделки", - заявила она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. До этого предполагалось, что Помпео в понедельник прибудет в Москву. Пребывание в России он должен был начать со встречи с коллективом посольства США. Затем планировалось, что Помпео встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Во вторник во второй половине дня Помпео должен приехать в Сочи. Там запланированы переговоры с Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

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