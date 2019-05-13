В Германии считают, что соглашение по иранскому атому важно для безопасности Европы

13 мая 2019 11:48 (UTC+04:00)

Страны ЕС придерживаются единой точки зрения относительно важности соглашения по иранскому атому для европейской безопасности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по прибытии на Совет ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В Европе согласны с тем, что данное соглашение необходимо для нашей безопасности. Никто не хочет, чтобы у Ирана появилась атомная бомба. Именно это является целью соглашения, до сих пор это выполнялось", - сказал он. По его словам, в ЕС считают данные договоренности с Тегераном "основой для будущих отношений". "Будем и дальше выступать за то, чтобы его продолжали выполнять", - добавил Маас.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

СВПД была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

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