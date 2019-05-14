Два гидросамолета потерпели крушение на Аляске

14 мая 2019 04:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, доподлинно неизвестно точное число людей, находившихся в обоих самолетах. По предварительной информации, на борту одного из них было 11 человек, в другом - пять. Пока что удалось спасти 10 человек, которые были немедленно доставлены в близлежащие населенные пункты для оказания медицинской помощи.

Спасатели к настоящему моменту не уточняют, что именно послужило причиной крушения сразу двух самолетов. По информации телеканала, не исключается версия того, что они могли столкнуться в воздухе.

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