Инициативы от США по встрече Путина и Трампа не поступали, заявил Песков

14 мая 2019 14:40 (UTC+04:00)

Официальных инициатив от Вашингтона по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремль не поступало, слова американского лидера о возможном саммите в Осаке приняли к сведению, но они были и раньше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы отфиксировали это заявление (слова Трампа о возможной встрече с Путиным в Осаке). Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его (заявление) к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле отреагировали на слова Трампа о возможной встрече с Путиным в Осаке.

Он также добавил, что не знает, будет ли обсуждаться возможность встречи двух президентов в Сочи на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео. "Может быть, пока не знаю", - сказал Песков.
По его словам, какие-то новые этапы в отношениях двух стран могут быть возможны только на встрече высшего уровня. "Пока еще какого-то понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет. Какая будет атмосфера (на встрече) двух руководителей внешнеполитических ведомств, я думаю, они расскажут сами", - отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в последний раз встреча президентов России и США была отменена по решению Трампа. В понедельник Трамп, отвечая на вопрос, какое послание содержит визит в РФ госсекретаря США Майка Помпео, заявил, что Вашингтону удается налаживать отношения с Москвой, несмотря на жесткую политику в отношении РФ. Помпео прибывает во вторник с первым визитом в Россию, чтобы в Сочи обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине и Корейском полуострове. По словам Пескова, Путин во вторник примет в своей сочинской резиденции Лаврова и Помпео после их переговоров.

Ранее агентство Рейтерс сообщило, что Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

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