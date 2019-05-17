Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительного конверта

17 мая 2019 10:23 (UTC+04:00)

Штаб-квартира американского бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) в Вашингтоне была эвакуирована в четверг после обнаружения подозрительного конверта, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Было установлено, что один из сотрудников открыл конверт с подозрительным жидким веществом", - говорится в сообщении бюро. На место были вызваны специалисты по ликвидации опасных веществ. Через некоторое время бюро сообщило, что специалисты не обнаружили опасных компонентов в веществе, которое "будет отправлено в лабораторию для дальнейшего анализа".

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что сотрудница ATF, открывшая конверт, заявила, что сразу после этого почувствовала недомогание. По данным источников, пока не установлено, какое вещество содержалось в конверте.
Как сообщила телеканалу представитель бюро Эйприл Лэнгвелл, примерно через два с половиной часа после обнаружения конверта сотрудникам разрешили вернуться в здание.

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