Лидер лейбористов объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке о Brexit

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.