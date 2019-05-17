Лидер лейбористов объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке о Brexit

17 мая 2019 14:14 (UTC+04:00)

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.

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