В Кот-д'Ивуаре в ходе столкновений погибли три человека

Три человека погибли и около сорока получили ранения в результате межобщинных столкновений, продолжавшихся со среды, в районе города Беуми в центральной части Кот-д'Ивуара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что в среду произошли столкновения групп водителей мототакси, состоявших из представителей народов малинке и бауле, был нанесен ущерб магазинам, некоторые были подожжены. Горение такси вызвало взрыв ближайшего магазина по продаже газа, в результате чего пострадали прохожие.

Уточняется, что префект Джедж Мел (Djedj Mel) провел встречу со смешанными группами малинке и бауле для восстановления спокойствия в стране. В четверг вечером он объявил комендантский час в районе города Беуми до утра пятницы по местному времени.

Префект также отметил, что из столицы страны Ямусукро, из мегаполиса Абиджан и города Буаке в район столкновений были отправлены подкрепления сил правопорядка и безопасности.

Агентство Франс Пресс уточняет в свою очередь, что столкновения произошли между автохтонным народом бауле и представителями пришлого с севера народа дьюла. Согласно анонимному источнику агентства в полиции, погибли семь человек, 44 получили ранения.

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