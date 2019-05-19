В ЮНЕСКО рассказали о значении языкового разнообразия в мире

19 мая 2019 10:44 (UTC+04:00)

Языковое разнообразие имеет огромное значение для мира, поскольку коренные языки являются богатством всего человечества, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Коренные языки - это богатство человечества. ЮНЕСКО уделяет очень много внимания биологическому разнообразию, а языки - это такое же разнообразие и такое же сокровище, которое нужно сохранять. Культурное разнообразие, языковое разнообразие - это все имеет огромное значение для мира", - сказал он.

Радойков отметил, что "коренные языки имеют очень важное значение для государств".

Он считает, что тот факт, что международный Год коренных языков снискал поддержку послов и министров многих стран, является хорошим признаком. "Это значит, что сознание по этому вопросу повысилось", - подчеркнул он.

Генассамблея ООН ранее провозгласила 2019 год международным Годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к рискам, которым подвергаются коренные языки. Позже глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с инициативой проведения в России Года языков коренных народов, а в качестве основной площадки для проведения тематических мероприятий был выбран Ханты-Мансийский автономный округ.

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