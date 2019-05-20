Австрийская партия свободы досрочно выходит из правительства Курца

Министры от Австрийской партии свободы (АПС) досрочно выходят из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца в связи с его предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

АПС ранее предупреждала, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства новым министрам после досрочных парламентских выборов, но сразу же выйдет из правительства, если Курц (глава Австрийской народной партии) снимет с поста Кикля (член АПС).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.