На юге Китая автомобиль сбил 13 пешеходов

По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как автомобиль проехал на красный сигнал светофора и наехал на пешеходов в провинции Гуандун на юге Китая, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Во вторник в 08:50 в районе Тяньхэ города Гуанчжоу (административный центр провинции) автомобиль проехал на красный сигнал светофора и врезался в толпу людей и еще два автомобиля, в результате чего 13 человек получили ранения", - сказано в заявлении.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние двоих оценивается как тяжелое. Водитель транспортного средства, совершившего наезд на людей, задержан. Им оказалась женщина 45 лет. Детали происшествия выясняются.

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