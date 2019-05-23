Интерпол спас 50 детей от насильников в Таиланде, США и Австралии

23 мая 2019 12:19 (UTC+04:00)

Международная операция Интерпола Blackwrist, проводившаяся в Таиланде, США и Австралии, позволила задержать преступников, совершавших сексуальное насилие в отношении детей, говорится в коммюнике организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Там отмечается, что старт операции, получившей название из-за браслета, который носил один из преступников, было положено в 2017 году. Тогда в теневом сегменте Интернета был обнаружен сайт с примерно 63 тысячами подписчиков. В течение продолжительного времени на нем регулярно появлялись новые материалы, связанные с насилием над детьми - мальчиками в возрасте до 13 лет.

"Насильники очень беспокоились о том, чтобы их не задержали, поэтому часто маскировали детей и оставляли очень мало визуальных или аудио зацепок", - отмечают в Интерполе.
Личности первых жертв насильников удалось установить к ноябрю 2017 года, а еще через два месяца в Таиланде и Австралии были задержаны преступники. Аресты в этих странах продолжились, также злоумышленники были найдены в США.

В ходе операции Интерпола из рук насильников удалось спасти 50 детей, однако поиски других пострадавших, которых может быть около 100 человек, продолжаются.
Что касается насильников, то администратор сайта Монтри Салангам, задержанный в Таиланде, был приговорен к 146 годам тюремного заключения по обвинениям в насилии над детьми, а также манипуляциями с материалом об этом насилии. Еще двое задержанных также получили продолжительные сроки - 36 и 40 лет.

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