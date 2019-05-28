Евровидение посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру

Организаторы "Евровидения-2019" сообщили, что международный песенный конкурс посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве смотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, соответствующие данные были предоставлены Европейским вещательным союзом", - говорится на официальном сайте смотра.

Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Лоуренс исполнил композицию Arcade. На втором месте - итальянец Mahmood с песней Soldi. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на "Евровидении-2019" с композицией Scream.

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