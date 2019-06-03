ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром

Ракетный удар Израиля по сирийскому военному аэродрому T4 привел к гибели одного человека, еще двое ранены, повреждена инфраструктура аэродрома, заявил РИА Новости, как передает Trend, сирийский военный источник.

"Наша ПВО отразила израильскую атаку и уничтожила две ракеты из атаковавших аэродром T4", - заявил собеседник.

По его словам, в результате попадания остальных ракет погиб один человек, еще двое были ранены.

"Также поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике", - добавил источник.

Израиль наносил массированный ракетный удар по этому аэродрому в 2018 году.

В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле

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