В работе Instagram произошел сбой

Социальная сеть Instagram работает со сбоями, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, 80% не могут обновить ленту, у 9% не получается войти в приложение.

Из карты неполадок следует, что наиболее серьезно затронуты Калифорния и восточное побережье США. Проблемы также в Европе и крупных городах Латинской Америки и Японии.

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