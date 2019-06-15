Анонсирован новый раунд переговоров между "Талибаном" и США

15 июня 2019 23:18 (UTC+04:00)

Очередной, седьмой по счету раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадем и делегацией афганского движения "Талибан" может начаться в Катаре на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Талибану", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе, и обе стороны постараются добиться прогресса", - отметил собеседник агентства.

Прошлый раунд переговоров между делегациями США и "Талибаном" снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию "Талибан" предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58
Индия вводит пошлины на американские товары
Другие страны 15 июня 23:00
В результате авиаударов в Афганистане убиты не менее 25 талибов
В мире 15 июня 19:57
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
США 15 июня 18:41
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
США 15 июня 18:23
Минюст США согласился, что Мнучин не обязан был предоставлять налоговые декларации Трампа
США 15 июня 05:35
Лента новостей
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58
Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции
Арабские страны 15 июня 23:31
Индия вводит пошлины на американские товары
Другие страны 15 июня 23:00
В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер (ФОТО)
Общество 15 июня 22:38
Лондон приветствует приостановку Гонконгом рассмотрения законопроекта об экстрадиции
Европа 15 июня 22:34
Спецслужбы Канады уничтожили досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо
Другие страны 15 июня 22:14
Автопром Азербайджана лидирует среди промпредприятий
Бизнес 15 июня 22:00
Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией
В мире 15 июня 21:51
В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек
Европа 15 июня 21:31