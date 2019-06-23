Названа самая эффективная диета

Телеведущая Елена Малышева назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словам доктора медицинских наук, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали наиболее оптимальной для человеческого организма.

Как передает Trend со ссылкой на Лента.ру, об этом заявила Малышева в эфире программы «Сегодня вечером», посвященной питанию.

По словам Малышевой, специалисты изучали диеты по следующим критериям: насколько быстро они позволяют похудеть, как долго удерживается результат, как влияют на здоровье и насколько они сбалансированы. Самой оптимальной оказалась средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, рыбы и морепродуктов.

Последнее место в исследовании, которое цитировала ведущая, заняла популярная белковая диета Дюкана и остальные безуглеводные диеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.