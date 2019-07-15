Водитель попавшего в ДТП в Башкирии автобуса назвал возможную причину аварии

15 июля 2019 00:49 (UTC+04:00)

Авария с участием автобуса в Башкирии, где погибли шесть человек и пострадали 28, могла произойти из-за сильного ливня.

Об этом в эфире ГТРК "Башкортостан" сообщил руководитель ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов, ссылаясь на слова водителя транспортного средства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает", - сказал он.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии на 61 км трассы Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Сообщалось, что в аварии погибли шесть человек, пострадали 28, врачи госпитализировали 13 человек. Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, выжил и отправлен на медосвидетельствование.

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