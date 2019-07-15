Российские волейболисты второй раз подряд стали победителями Лиги наций

15 июля 2019 05:56 (UTC+04:00)

Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций. Турнир проходил в Чикаго (штат Иллинойс, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу россиян. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков (17 очков), у американцев больше всех набрал Тэйлор Сандер (20). Российские волейболисты второй год подряд стали победителями турнира.

Ранее в матче за бронзовые награды сборная Польши победила команду Бразилии (3-0).

Лига наций - коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных сыграла по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии вышли в "Финал шести", где компанию им составили волейболисты из США на правах организатора финальной части турнира.

На групповой стадии россияне победили команду Франции (3-0) и уступили сборной США (0-3), в полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков (3-1).

Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги. Трижды россияне побеждали в турнире, пять раз становились вторыми, семь раз - третьими.

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