Nestle придумала шоколад без сахара

17 июля 2019 08:48 (UTC+04:00)

Компания Nestle запатентовала новую технологию, позволяющую производить шоколад без использования сахара, пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Nestle решила добавлять в шоколад белую мякоть, покрывающую какао-бобы. В процессе производства ее размельчают в порошок, содержащий фруктозу — естественный заменитель сахара.

Nestle — первый производитель, решивший использовать такую технологию. До сих пор мякоть какао-бобов просто выбрасывалась кондитерами за ненужностью. Придумать новый способ компания решила из-за стойкого тренда на здоровое питание, пишет издание.

Ожидается, что шоколад без сахара поступит в продажу уже этой осенью. Первой страной, где он начнет продаваться, станет Япония. При этом полностью отказаться от использования сахара пока не получится — поначалу его содержание сократят на 40 процентов.

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