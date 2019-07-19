Следующий коммерческий пуск "Протона-М" перенесли на сентябрь

19 июля 2019 05:10 (UTC+04:00)

Следующий коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с европейским и американским спутниками перенесен с августа на сентябрь, сообщили РИА Новости в пятницу два источника в ракетно-космической отрасли, передает Trend.

В июне в Центре Хруничева (предприятие Роскосмоса, изготовитель "Протона-М") сообщили РИА Новости, что старт состоится в конце лета.

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 планируется на 20 сентября с резервной датой 22 сентября", - сказал собеседник агентства.

В Центре Хруничева не стали комментировать РИА Новости информацию, предоставленную источниками.

Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, осуществила 96 коммерческих пусков "Протонов".

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