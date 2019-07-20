British Airways приостановила на неделю полеты в Каир для оценки безопасности

Авиакомпания British Airways в качестве меры по обеспечению безопасности приостановила любые полеты в Каир сроком на одну неделю до последующего рассмотрения этого вопроса. Об этом сказано в распространенном в субботу заявлении крупнейшего британского авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы постоянно пересматриваем наши механизмы по обеспечению безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки", - сказано в этом заявлении.

"Охрана и безопасность наших клиентов и членов экипажа для нас всегда являются приоритетом, и мы бы никогда не стали осуществлять полеты на воздушном судне до тех пор, пока это не будет безопасно", - добавили в компании.

О конкретных причинах, побудивших ее принять решение о приостановке полетов в Каир, British Airways не сообщила.

Как информировали британские СМИ, авиакомпания поставила министерство транспорта в известность о своем решении до официального обнародования данного заявления.

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