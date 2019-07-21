Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик

21 июля 2019 00:31 (UTC+04:00)

Самолет радиоэлектронной разведки США был обнаружен над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса – ред.)... Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета", - отмечается в сообщении.

"В 11.33 было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными... Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43 (18.43 мск)", - сообщает Минобороны.

Министерство отмечает, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.

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