Робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели

21 июля 2019 06:34 (UTC+04:00)

Антропоморфный робот "Федор", который отправится на Международную космическую станцию 22 августа на корабле "Союз МС-14", вернется на Землю через полторы недели после запуска, сообщил в воскресенье гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал глава госкорпорации на пресс-конференции на Байконуре.
На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов. По словам Рогозина, на следующих этапах тестирования "Федора" им будут управлять с Земли, а также используют во время выходов в открытый космос.

Кроме того, Рогозин считает, что робота можно будет использовать для оценки рисков миссий на Луну, прежде чем отправлять россиян к естественному спутнику Земли.

"Мы считаем, что у нас в этом вопросе сначала будет предварительный этап - будет человекоподобный робот там, а потом человек, когда мы поймем все риски и научимся их компенсировать", - добавил глава Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что перед полетом "Федору" присвоили новое имя - Skybot F-850.

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