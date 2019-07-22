В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

22 июля 2019 04:15 (UTC+04:00)

Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, житель села Хунгия Кайтагского района пришел в отдел полиции с повинной и сообщил, что в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого. Он сдал полицейским ружье, из которого производил выстрелы.

Однако, как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, потерпевший от полученных огнестрельных ранений скончался не сразу. Он сел за руль своего автомобиля и умер по дороге.

"По словам очевидцев, автомобиль внезапно стал съезжать с дорожного полотна, ушел на обочину и опрокинулся в кювет. При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулем", - добавили в ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ
Россия 23 июня 02:02
Состоялся "круглый стол" по развитию приграничного сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Экономика 15 июня 15:21
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Россия 11 июня 12:22
На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление
Россия 11 июня 10:32
В Дагестане произошло повторное землетрясение (Обновлено)
Россия 25 мая 06:09
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 104
Россия 24 марта 20:31
Лента новостей
Робот "Федор" обрел дар речи
В мире 04:24
Боевики обстреляли западные окрестности сирийского города Хама
В мире 03:58
Мэй проведет заседание комитета Cobra в связи с задержанием британского танкера
В мире 03:42
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
В мире 03:30
МИД Кувейта: эскалация в Ормузском проливе может создать угрозу для судоходства в регионе
В мире 03:10
В Канаде упал в реку небольшой самолет
В мире 02:55
Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту премьера Израиля
В мире 02:35
Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
В мире 02:27
В США два самолета столкнулись в аэропорту
В мире 02:04