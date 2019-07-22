В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, житель села Хунгия Кайтагского района пришел в отдел полиции с повинной и сообщил, что в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого. Он сдал полицейским ружье, из которого производил выстрелы.

Однако, как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, потерпевший от полученных огнестрельных ранений скончался не сразу. Он сел за руль своего автомобиля и умер по дороге.

"По словам очевидцев, автомобиль внезапно стал съезжать с дорожного полотна, ушел на обочину и опрокинулся в кювет. При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулем", - добавили в ведомстве.

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