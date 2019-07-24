Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter

Роботу "Федору", готовящемуся к полёту на Международную космическую станцию, создали аккаунт в Twitter, где показали вид внутри корабля "Союз" его глазами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", - написано от имени робота в первом сообщении.

Ранее сообщалось, что "Федора" привезли на "Байконур", где он пройдет подготовку к полёту в космос.

К первому сообщению в Twitter робота прикреплено видео, в котором показан интерьер корабля "Союз" его глазами.

В следующем сообщении "Федор" поправил свой номер на F-850, сославшись на неловко работающие после виброиспытаний руки. Сообщение сопровождается фотографиями, среди которых сам робот, привязанный веревкой к креслу внутри корабля.

Оба сообщения "Федора" в своем Twitter процитировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. До этого он пояснил своим подписчикам, почему "Федора" пришлось переименовать в Skybot F-850. По словам Рогозина, робот сам попросил об этом.

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