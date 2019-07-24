Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter

24 июля 2019 02:09 (UTC+04:00)

Роботу "Федору", готовящемуся к полёту на Международную космическую станцию, создали аккаунт в Twitter, где показали вид внутри корабля "Союз" его глазами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", - написано от имени робота в первом сообщении.

Ранее сообщалось, что "Федора" привезли на "Байконур", где он пройдет подготовку к полёту в космос.

К первому сообщению в Twitter робота прикреплено видео, в котором показан интерьер корабля "Союз" его глазами.

В следующем сообщении "Федор" поправил свой номер на F-850, сославшись на неловко работающие после виброиспытаний руки. Сообщение сопровождается фотографиями, среди которых сам робот, привязанный веревкой к креслу внутри корабля.

Оба сообщения "Федора" в своем Twitter процитировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. До этого он пояснил своим подписчикам, почему "Федора" пришлось переименовать в Skybot F-850. По словам Рогозина, робот сам попросил об этом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Робот "Федор" обрел дар речи
В мире 22 июля 04:24
Робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
В мире 21 июля 06:34
Команды Бакинской высшей школы нефти стали победителями III Олимпиады по робототехнике
Общество 11 июня 18:06
В Азербайджане прошла III Республиканская Олимпиада по Робототехнике
Общество 5 июня 13:49
Российская компания рассказала о возможности открытия регионального хаба в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 25 мая 19:46
В Казахстане приступят к производству комбикормов с помощью робототехники
Бизнес 23 мая 12:31
Лента новостей
МИД Ирана заверил, что Тегеран не допустит нарушения судоходства в Ормузском проливе
Иран 03:10
На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
Россия 03:07
В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
В мире 02:55
В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
В мире 02:53
В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
США 02:27
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
В мире 01:50
Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Турция 01:46
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
В мире 01:35
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В мире 01:30