NYT: родные Нила Армстронга после его смерти получили от больницы $6 млн

Родственники американского астронавта Нила Армстронга, который первым в истории человечества ступил на поверхность Луны, после его смерти, согласно условиям конфиденциального соглашения, получили $6 млн от больницы, где его лечили.

Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, об этом свидетельствуют материалы, переданные ему по почте анонимным отправителем. Газета подчеркивает, что журналисты установили подлинность документов.

Армстронг скончался в конце августа 2012 года в возрасте 82 лет. В начале того же месяца ему провели операцию на сердце. Он проходил реабилитацию в больнице в американском городе Цинциннати (штат Огайо). Родственники астронавта обвинили персонал больницы в ненадлежащем уходе за Армстронгом. В 2014 году они заявили представителям медицинского учреждения, что готовы предать огласке информацию об этом.

В конечном счете представители больницы и юристы родственников заключили конфиденциальное соглашение. Представители медучреждения согласились на выплату около $6 млн. Примерно $5,2 млн из этой суммы поделили между собой два сына Армстронга, оставшиеся средства были распределены между его братом и сестрой, а также внуками.

Как констатирует издание, и родственники Армстронга, и представители больницы обратились к независимым экспертам, чтобы те дали оценку лечению астронавта и уходу за ним. Некоторые эксперты посчитали, что принятые медперсоналом решения были ошибочными и вызвали у астронавта внутреннее кровотечение.

В публикации говорится, что соглашение было утверждено судом. Некоторые материалы о нем, в частности, поступили в суд по делам наследства в Огайо. Стороны обязались не раскрывать информацию о договоренности. Вдова астронавта Кэрол Армстронг в интервью изданию заявила, что не участвовала в соглашении.

Армстронг был командиром экспедиции Apollo 11. Двумя другими членами экипажа являлись Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle 20 июля 1969 года. Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia.

Армстронг скончался 25 августа 2012 года в Цинциннати. 7 августа 2012 года ему была проведена операция шунтирования коронарных артерий.

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